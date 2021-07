AVIS DE DECES - Madame Françoise ARZ née HUMBERT

BEY, LUX



Monsieur Daniel Arz,

son époux ;

Karine et Loïc,

ses enfants ;

Patrick et Belinda,

leurs conjoints

Marie et Lucas,

ses petits-enfants ;

son frère ;

ses belles-sœurs

et beau-frère ;

ses neveux et nièces

et toute la famille et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Françoise ARZ

née HUMBERT

survenu à l'âge de 73 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Lux le mercredi 28 juillet 2021 à 10 heures.

La crémation aura lieu dans l'intimité familiale.

Les condoléances seront reçues sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.