A Lux, les cigales sont bien présentes

Merci à Jean-François, fidèle lecteur de Lux pour ce cliché de cigales aperçue dans son jardin à Lux. Pour ceux qui en doutaient encore... il est levé... les cigales sont bien chez nous ! Une présence signalée depuis quelques années et même un peu plus au nord. Seule précision utile, pour les entendre, les cigales aiment la chaleur et il faut idéalement au moins 25°c pour les entendre s'exprimer... Alors pas d'inquiétude, vous n'avez pas d'hallucination !