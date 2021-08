7e édition des guinguettes - Après le parc géobotanique, le quai de la Monnaie  et le Bastion Sainte-Marie !

Depuis fin juin, les guinguettes nouvelle formule ont investi différents lieux de la ville. À partir de ce samedi 7 août, elles s’installent sur deux sites : le quai de la Monnaie et le Bastion Sainte-Marie. La Saône en mode Guinguettes s’achèvera le par le concert des L.E.J. le samedi 28 août à 21 h suivi du feu d’artifice.



La Saône en guinguettes au quai de la Monnaie

Du samedi 7 au dimanche 15 août de 16 h à 22 h

Détente et artisanat. Récemment restauré, le quai de la Monnaie de l’île Saint-Laurent vous accueille pour passer un moment de découverte et de détente. Venez profitez des jeux pour enfants, d’un marché « artisanal et bien-être », de la buvette du RDV Bar et de plusieurs concerts. Pour vous restaurer, rien de mieux que les formules à emporter proposées par les restaurateurs de l’île !

Concerts

Samedi 7 août (20 h) : « Sonata & Rustine » fanfare New-Orleans

Lundi 9 août (20 h) : « Les frères Dupon » jazz manouche

Mercredi 11 août (20 h) : « Swing Folie » jazz manouche

Vendredi 13 août (20 h) : « Romeu Melo » musique brésilienne

Dimanche 15 août (20 h) : « Nola Kollectiv’ Brass Band » - fanfare New-Orleans



Renseignements

Ville de Chalon-sur-Saône Direction de la communication 03 85 90 50 90.

Pas de contrôle à l’entrée ni jauge, port du masque obligatoire et distanciation sociale à respecter, contrôle du pass sanitaire pour la buvette à compter du 9 août.

La Saône en guinguettes au bastion Sainte-Marie

Du samedi 7 au dimanche 22 août de 14 h à 20 h (fin des activités à 19 h), fermeture à 23 h les soirs de concert et 00 h 30 le soir de la soirée Ciné sous les Etoiles.

Jetez-vous à l’eau avec des animations nautiques : pédalos, mini pédalos pour les plus

petits. Un espace restauration avec deux chalets (Koncept bar et Pasta di Matteo avec le traiteur syrien Fouad Alsoufi) et des concerts en soirée vous permettront de profiter des derniers moments de l’été.

Activités

Pédal’eaux sur Saône : Prêt sous la responsabilité d’un adulte de bateaux de 2/3 places ou 4/5 places.

Mini-pédalos et rouleaux gonflables géants : accessible aux enfants de 3 à 12 ans ; animation sous la responsabilité des parents.



Les concerts du Bastion

Dimanche 8 août (20 h) : « Poltergeist » - electronic/cold wave

Mardi 10 août (20 h) : « Nai-Jah » - reggae

Jeudi 12 août (20 h) : « Bisous Mamie » - electro/loop/rock

Samedi 14 août (20 h 30) : « La Marmaille » - post fanfare

Mardi 17 août (20 h) : Cadence Quartet - chanson française jazzy

Mercredi 18 août (20 h) : « L’orchestre en carton » - trio jazz

Vendredi 20 août (19 h 30) : Barokossa - Groupe de musique latin jazz

(20 h) : « Country Desperados » - country rock Honky Tonk

Samedi 21 août (21 h) : « Mahdi Metlaine » - DJ set

Dimanche 22 août (20 h) : « Lyly and co » - chanson française



Ciné sous les Etoiles

Lundi 16 août (21 h 30) : Bastion Sainte-Marie, Les Incognitos (film d’animation)



Renseignements

Ville de Chalon-sur-Saône - Direction de la communication - 03 85 90 50 90

Pas de contrôle à l’entrée ni jauge, port du masque obligatoire et distanciation sociale à respecter, contrôle du pass sanitaire pour la restauration à compter du 9 août.



Un final musical avec le concert de clôture des LEJ le samedi 28 août à 21 h au port Villiers, suivi par les feux d’artifice qui n’ont pu être tirés le 14 juillet.

La Ville de Chalon-sur-Saône vous réserve le groupe LEJ, un trio musical féminin de chant, percussion et violoncelle qui viendra ambiancer avec leur nouvel album « Pas Peur » qu’elles ont hâte de vous faire découvrir lors de ce concert gratuit.