Dégustation de cocktails dans une bonne ambiance au Cellier Saint Vincent

Samedi, de 11 heures à 19 heures, Nadine Marcillet, ancienne viticultrice dans les Hautes-Côtes et propriétaire du Cellier Saint Vincent, établissement situé au cœur du quartier historique de la ville, 12 place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône avait organisé pour sa clientèle et la clientèle de passage, une dégustation de cocktails de la marque ‘Cockorico’.

Pour information : « Créé près de Lyon par Marc Bonneton les cocktails prêts à boire sont tout simplement délicieux. Titrant en 15 et 18°, ils sont composés de rhum, gin ou encore vodka ainsi que de fruits, agrumes et épices de qualité ! ».

Cette événement a été organisé, dans le strict respect des normes sanitaires et a permis à plusieurs personnes de pouvoir déguster plusieurs parfums de ces cocktails parmi les 6 références come entre autres le fameux ‘Cosmopolitan’ ( Vodka, Cranberry, liqueur d'orange) ou encore le ‘South Beach’ (Rhum, orange, fruit de la passion et gingembre)...

Vous pouvez retrouver le planning des prochaines dégustations au Cellier Saint Vincent en cliquant ici : http://www.celliersaintvincent.fr/degustations/

Cellier Saint Vincent- 12, place Saint-Vincent- 71100 Chalon-sur-Saône – Tél. : 03 85 48 78 25 ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 15 et 14 heures à 19 heures 15, le samedi non stop de 9 heures 15 à 19 heures 15 et le dimanche matin de 9 heures à 12 heures 30

(L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération)

J.P.B