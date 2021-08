AVIS DE DECES - Monsieur Jean LEVASSEUR

CHALON-SUR-SAÔNE



Sandrine et Jérôme Bonnard,

Arnaud et Frédérique Levasseur,

Clément et Emilie Levasseur, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants ;

et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean LEVASSEUR

survenu le 26 août 2021,

à l'âge de 74 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées mercredi 1er septembre 2021, à 15h15, au crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

Jean a rejoint son épouse,

Monique

décédée le 23 novembre 2020.