Vif succès pour la brocante-marché aux puces organisé par le Comité de quartier Saint Cosme-Bellevue

Avec plus de 100 exposants (dont certains venaient de Côte d’Or, du Rhône…) et un grand nombre de visiteurs, on peut dire que la Présidente Solange Dorey pouvait être satisfaite du marché aux puces mis en place ce samedi 25 septembre dans les allées du parc du Conservatoire du Grand Chalon.

Cet événement visait à récolter des fonds à destination des personnes âgées… (activités, sorties et colis de Noël).

Lors de cet événement, on notait la présence de Laurence Friez, conseillère déléguée, chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, de Monique Brédoire, conseillère déléguée, chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain de Serge Rosinoff, conseiller délégué, chargé de la mémoire et du monde patriotique, Josée Leguery Vice-présidente du Comité de quartier, Monique Guery, trésorière (de nombreux membres du bureau et bénévoles).

Le photoreportage infochalon.com

J.P.B