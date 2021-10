AVIS DE DECES - Fanny CONNETABLE

SAINT-RÉMY



Fanny CONNETABLE



a rejoint Pierre et Cécile-Marie dans la lumière de Dieu dans sa 92eannée, le dimanche 3 octobre 2021.

Ses enfants et sa famille vous convient dans la prière, l'amitié et le partage à la

célébration qui aura lieu le samedi 9 octobre 2021 à 10 heures en l'église Sainte Thérèse, 17 rue d'Ottweiller à Saint-Rémy (71).

Ni fleurs, ni couronnes.

Une collecte sera réalisée lors de la célébration pour les œuvres de sa Paroisse.