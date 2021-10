L’exploitation agricole du lycée (EA-EPLEFPA) de Fontaines a obtenu la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) niveau 3.

La certification environnementale est conçue selon trois niveaux de progression environnementale. Le niveau 3 est le niveau le plus élevé, il correspond au niveau HVE. La protection de la biodiversité, la réduction des produits phytosanitaires, la gestion de la fertilisation et la gestion de la ressource en eau sont les quatre thématiques environnementales autour desquelles s’articule la certification HVE des exploitations agricoles. Ce dispositif était l'une des solutions pour accompagner et valoriser les exploitations dans la transition écologique de leurs pratiques agricoles. La Haute Valeur Environnementale qui correspond au troisième niveau, le plus élevé, s’appuie sur des obligations de résultats mesurées par des indicateurs de performances environnementales.

Pierre Botheron, directeur de l’établissement, nous parle de la certification : « L’exploitation du lycée de Fontaines fait partie des 19 216 exploitations agricoles certifiées recensées au 1er juillet 2021 qui ont obtenu la certification HVE. Sur toutes les exploitations de Bourgogne Franche Comté 10 exploitations ont été certifiés cette année dont celles des lycées de Charolles et de Fontaines. C’est un gage de qualité de l’élevage, des produits vendus à la boutique et de respect pour l’environnement. Etre certifié HVE, c’est différent que d’être Bio : le Bio est un signe officiel de qualité. Ce signe est encadré par un cahier des charges défini au niveau européen et peut porter sur un produit, transformé ou non. HVE est une mention valorisante encadrée par les pouvoirs publics français et permet une certification « d'exploitation ». Le cahier des charges porte sur l'ensemble de l'exploitation agricole. Bio et HVE peuvent être complémentaires. Nous avons été audités en 2020/2021, cela a demandé un gros travail à tout le personnel. Nous avons 210 personnes qui travaillent sur la partie exploitation agricole sous les ordres de Pascale Fuentes directrice de l’exploitation. Sur les 19 216 exploitations certifiées, la viticulture représente à elle seule 14 721 exploitations, viennent ensuite les grandes cultures et l'arboriculture.»

Le lycée fait de la vente en direct dans sa boutique installée au cœur même de l’établissement, quel a été l’impact avec les confinements et la crise covid ?

Pierre Botheron : « Le confinement a eu un effet bénéfique sur la boutique avec une augmentation de sa nouvelle clientèle de 15% en 2020. La grande partie de cette clientèle continue à venir, c’est signe d’un bon rapport qualité/prix même si nous constatons que, pour un même budget, la qualité prime avant tout. »

Le lycée va encore plus loin dans sa démarche en formant une jeune élève à la ̏commercialisation en circuit court˝. Audrey, 20 ans, en BTS ̏ACSE˝ au lycée, est en formation à la vente sous l’égide de son maître de stage Valérie Munières responsable commerciale de la boutique. En cette période, c’est la grande préparation des produits pour les fêtes de noël avec des poulardes comme nouveauté dans le choix des volailles festives.

C.Cléaux