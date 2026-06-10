RTC : La Coupe du monde des écoles a réuni près de 400 jeunes

Le stade Léo-Lagrange, à quelques jours des finales nationales de rugby à 5 des 27 et 28 juin prochains, était le théâtre ce mardi 9 juin de la Coupe du monde des écoles organisée par le Rugby Tango Chalon sous la houlette des animateurs Sylvain Guyon, Olivier Gilarès, Christophe Cabadaïs, Yann Trécourt et Théo Dodet.

Ce sont donc 400 rugbymen en herbe des écoles Pablo-Neruda, Laënnec, Bourgogne, Maurice-Cortot, Joséphine-Baker de Sassenay et Anne-Frank qui ont répondu à l’appel. “ Une belle réussite” récitait avec un large sourire Christophe Cabadaïs, coordinateur de l’événement. Avant de reprendre : ‘ Les joueurs sont repartis avec une médaille et on peut remercier non seulement les professeurs des écoles, les parents mais aussi les filles de la section rugby du collège Jean-Vilar qui ont arbitré les rencontres”.

De quoi offrir de merveilleux souvenirs aux 400 enfants.



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