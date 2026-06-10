Festi'Palestine 2026 : une mobilisation solidaire qui ne faiblit pas

Près d'un millier de personnes réunies à la Grange Rouge pour vivre la solidarité avec le peuple palestinien. Plus de détails avec Info Chalon.

Alors que la situation humanitaire demeure dramatique à Gaza, en Cisjordanie et dans une partie du Liban, la solidarité continue de s'organiser ici, en Saône-et-Loire.

Après le succès de sa première édition, Festi'Palestine a fait son grand retour le dimanche 7 juin 2026 à la Grange Rouge de La Chapelle-Naude.

Cette deuxième édition de l'événement solidaire, culturel et populaire est désormais devenue un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui souhaitent conjuguer découverte, convivialité et soutien concret au peuple palestinien.

Porté par un large collectif associatif coordonné notamment par l'Association France Palestine Solidarité du Chalonnais (AFPS 71), Festi'Palestine a proposé tout au long de la journée une programmation particulièrement riche et diversifiée. Films documentaires, débats, concert réunissant quatre groupes, démonstrations de danse, animations pour les enfants et les adultes, spécialités gastronomiques, produits artisanaux palestiniens et village associatif rassemblant plus d'une vingtaine d'organisations solidaires, humanitaires, syndicales et citoyennes ont rythmé cette journée exceptionnelle.

Au-delà de son caractère festif et culturel, l'événement poursuit un objectif profondément solidaire. Comme l'explique Richard Béninger, président de l'AFPS 71, «l'ambition demeure aussi forte et urgente que lors de la première édition» : transformer la solidarité en actions concrètes.

À noter que l'intégralité des dons et des sommes recueillies au cours de la journée sera consacrée au financement d'un projet en Palestine. Cette année, les organisateurs ont choisi de soutenir un orphelinat situé à Gaza.

Et le succès a été au rendez-vous. Près d'un millier de visiteurs ont participé à cette seconde édition. Les deux projections cinématographiques, «Borderline» (2020), réalisé par Antoine Bonzon et Benoît Bizard, et «L'Affaire Abdallah» (2026) de Pierre Carles, ont attiré une très forte affluence. Les stands associatifs ont également connu une fréquentation soutenue tout au long de la journée.

Au stand de l'AFPS 71, les ventes d'objets palestiniens ont rencontré un vif succès et de nombreuses adhésions ont été enregistrées, témoignant de l'intérêt croissant du public pour les actions de solidarité menées localement.

L'après-midi a également été marqué par plusieurs conférences très suivies, en particulier celle du professeur Raphaël Pitti, médecin de guerre engagé auprès des populations civiles à Gaza. Son témoignage a profondément marqué l'assistance.

«C'était bouleversant. Il nous a raconté dans quelles conditions il a soigné à Gaza et comment il a dû choisir entre des enfants, faute de médicaments suffisants», nous confie Sylvie Hérody, membre de l'AFPS 71.

Ému, Raphaël Pitti a conclu son intervention les larmes aux yeux en lançant un appel simple et poignant au public : «J'ai besoin de vous».

Un message qui a trouvé un écho particulier auprès des participants puisque l'ensemble des recettes de cette deuxième édition de Festi'Palestine sera reversé à l'orphelinat créé par le professeur Pitti à Gaza.

Par son ampleur, sa diversité et la mobilisation qu'il a suscitée, Festi'Palestine 2026 confirme ainsi son statut d'événement majeur de solidarité internationale en Saône-et-Loire et démontre que, malgré la distance, l'engagement en faveur du peuple palestinien reste plus vivant que jamais.

(Photos gracieusement fournies par Sylvie Hérody)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati