Agglomération chalonnaise

Station thermale ValVital à Santenay : la nouveauté 2026

Par Serge DUNAND

Publié le 10 Juin 2026 à 13h35

Station thermale ValVital à Santenay : la nouveauté 2026

Découvrez l’expérience thermale en mode Premium : modelages à l’eau thermale, accès à l’espace aquadétente, coffret cosmétiques…

Pour profiter d’un confort optimal et de services exclusifs tout au long de votre séjour, les Thermes de Santenay vous proposent la Formule Premium !

  • 6 accès à l’espace Aqua-détente ;
  • Option linge ;
  • 9 modelages sous eau thermale ;
  • 1 coffret cosmétiques.

Informations et réservations :

[email protected]

04 79 35 38 50

 

Publi-rédactionnel Serge DUNAND
[email protected]