Soirée disco au RTC le samedi 27 juin

En marge des finales nationales de rugby à 5 de la fin juin organisées par le RTC au stade Léo-Lagrange, le club tango ne fait pas les choses à moitié. Le samedi 27 juin, premier jour de la compétition, se terminera en beauté par une soirée disco fluo. Avec en prime la diffusion sur écran géant de la finale du Top 14. La soirée 100% rugby est ouverte à toutes et à tous.

Inscriptions au dîner de gala via HelloAsso.