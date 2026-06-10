Chalon sur Saône
Chalon-sur-Saône : Vernissage de l'exposition de l'association musicale Chalon Estudiantina à l'Hôtel de Ville
Par Marie-Emilie Mazeau
Publié le 10 Juin 2026 à 13h19
Mercredi 3 juin, la 2ème plus ancienne formation musicale de Chalon-sur-Saône a inauguré son exposition visible au rez-de chaussée de la mairie à l'occasion des 130 ans de l'association Chalon Estudiantine.
130 ans de musique grâce à Chalon Estudiantine
Depuis 10 ans, l'association d'instruments à cordes qui compte aujourd'hui 18 musiciens, a à sa tête Anne-Marie Picoche, joueuse de mandoline passionnée.
Cet instrument a eu un place importante dans la culture musicale nationale puisque la France est le premier pays d'Europe à l'avoir adopté au XVIIIème siècle.
"Nous sommes très heureux de fêter nos 130 ans avec la Mairie de Chalon-sur-Saône qui est très impliquée dans notre projet" explique la présidente très reconnaissante.
Un concert exceptionnel ce samedi 13 juin au théâtre Piccolo
A 20 h ce vendredi les amateurs de musique vont pouvoir assister à un concert exceptionnel de Chalon Estudiantine mêlant pour la 1ère fois musique et visuel.
35 musiciens se produiront sur scène alors que des photos et des vidéos seront projetées simultanément pour accentuer les émotions transmises au public.
Cette création musicale du chef est initulée "Balade chalonnaise" mettra à l'honneur plusieurs lieux de la ville.
Prochains rendez-vous de l'association :
- Samedi 13 juin : concert au théâtre Piccolo
- 21 juin : Fête de la musique à 20h au Temple à Chalon-sur-Saône
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