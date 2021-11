Nouvel espace pour la Librairie ‘La Mandragore’

Tout le monde à Chalon-sur-Saône connait la librairie ‘La Mandragore’ situé 3 rue des Tonneliers à Chalon-sur-Saône. L’établissement vient de s’agrandir en ouvrant désormais une librairie jeunesse 21 Grande Rue à Chalon-sur-Saône. Info-chalon était présent ce mercredi matin à 10 heures pour son ouverture.

Sur place, dans ces nouveaux locaux, vous trouverez de nombreux albums, romans, bandes dessinées et livres documentaires à destination des tout petits jusqu’aux prés-ados. Sur place Christelle, Odile et Cyrielle seront présentes pour vous conseiller sur les dernières tendances et les coups de cœur du moment.

Ce magasin sera ouvert de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures du mardi au samedi, renseignements 03 85 48 74 27.

J.P.B