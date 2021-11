AVIS DE DECES - Monsieur Jean GAUDILLAT

SAINT-RÉMY, - CHALON-SUR-SAÔNE, SIMARD



Monique, son épouse ;

Jean-Marc, Philippe et Martine Cannet, Claude et Anne Guena,

ses fils et leurs conjointes ;

Romain et Coralie, Julie et Abde, Mathias et Julie, Pierre,

ses petits-enfants, leurs compagnons et compagnes ;

Jules, Nahel, ses arrière-petits-fils ;

son frère, ses sœurs, ses beaux-frères, sa belle-sœur, ses neveux et nièces ;

toute la famille, ses amis et voisins ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean GAUDILLAT

Agent SNCF

survenu le 30 octobre 2021, à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 5 novembre 2021 à 11h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Jean repose à la chambre funéraire ROC ECLERC, à Saint-Rémy.

Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.