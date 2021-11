Cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 et hommage à tous les morts pour la France ce jeudi matin à Saint Rémy.

La commune de Saint Rémy a commémoré le 103e anniversaire de l’armistice signé le 11 novembre 1918 mettant fin à la première guerre mondiale. La cérémonie a eu lieu en présence de Florence Plissonnier maire de la commune, de Marie Mercier sénatrice, de Raphaël Gauvain député de S&L, de Pascal Boulling conseiller communautaire, d’adjoints, d’élus, des jeunes du CMJ, des porte-drapeaux et des représentants de la police et de la gendarmerie.

Le cortège, précédé de l’harmonie St Rémy les Charreaux, est parti de l’église de St Rémy pour se rendre au monument.

Un début de cérémonie inhabituel avec la montée des couleurs réalisée par Jérôme Vincent adjoint aidé par une jeune fille. L’harmonie a joué le dernier refrain de la Marseillaise pendant la montée des couleurs. Ensuite, Madame le Maire a lu le communiqué de Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la Ministre des armées :

« La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Evénement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d’ajouter une année ou un millésime, ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d’un siècle notre patrimoine commun….

En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des cinq continents, ont défendu un sol qu’ils n’avaient auparavant jamais foulé…

Aujourd’hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d’Hubert GERMAIN jusqu’à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général DE GAULLE, l’ultime compagnon de la Libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert GERMAIN est le porte-étendard des 1 038 illustres qui ont tant fait pour l’idéal de liberté et l’esprit français… »

Après lecture de ce communiqué, deux enfants des écoles de la commune ont fait lecture des San Rémois morts pour que notre pays puisse vivre libre.

Ensuite les instances présentes ont procédé aux dépôts des gerbes au monument ainsi que des bouquets par les jeunes du CMJ. Moment de recueillement lors de la sonnerie aux morts et de l’hymne national joués par l’harmonie en hommage à tous ceux qui sont morts pour notre liberté.

Madame le maire et les diverses personnalités présentes ont remercié les porte-drapeaux pendant la diffusion de la marche des soldats de Robert Bruce.

En ce 11 novembre, la Nation a salué la mémoire de tous les soldats morts pour la France y compris ceux qui ont donné leur vie en 2021.

C.Cléaux