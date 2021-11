Parrainage de la nouvelle promotion 2021-2024 du Diplôme de Comptabilité Gestion au lycée Mathias

Mardi 23 novembre à 17 heures, a eu lieu la cérémonie de parrainage de la promotion 2021-2024 au lycée Mathias. Plus de détails avec Info Chalon.

Fidèles à la tradition, les élèves du DCG du lycée Mathias, ont organisé ce mardi 23 novembre la journée parrainage de la nouvelle promotion 2021-2024.



Parmi les personnes présents dans la salle, 60 DCG et 20 DSCG.



Le DCG, pour Diplôme de Comptabilité et de Gestion, est une formation diplômante de niveau licence (Bac +3), dispensée dans des écoles privées ou au sein de certains lycées ou universités.



À l'issue du DCG, certains étudiants choisiront d'intégrer la vie active. D'autres décideront de poursuivre leur cursus jusqu'au DSCG, pour Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion, diplôme niveau Master 2 (Bac +5), pour accéder notamment à la profession d'expert-comptable.



Pour rappel, ça fait une 20aine d'années que le lycée Mathias dispense le DCG et le DSCG depuis 5 ans.



Après la matinée conférence co-animée par Magali Raux, une experte-comptable, Yann Morland, un directeur d'agence bancaire, et Thierry Couval, un juge au Tribunal de Commerce, l'après-midi était consacré à des ateliers-rencontres (métiers de la comptabilité, administration, création d'entreprise, métiers de la banque, ressources humaines. etc.) permettant aux étudiants de découvrir toutes les portes que leur ouvrira leur futur diplôme, la journée s'est achevée par la remises aux récipiendaires de la promotion 2019-2020, dont les deux majors ont été récompensés par Philippe Bonnin, commissaire au compte élu à la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de Besançon-Dijon et représentant son président.



Kévin Andres, expert-comptable au cabinet AS71 est le parrain de la nouvelle promotion 2021-2024.



Ces derniers ont pris la parole au même titre qu'Alban Georges, proviseur du lycée Mathias, et Sylvain Castellani, vice-président de l'Ordre des Experts comptables.



Après la signature par les différents intervenants du diplôme de parrainage de cette nouvelle promotion, un verre de l'amitié était offert par le lycée.



Étaient notamment présents, Claire Bruneau-Leblanc, professeur de droit des sociétés et coordinatrice de la cérémonie avec Lucie Terreau, professeur en contrôle de gestion, Catherine Bert, professeur de droit en DCG et DSCG, et Julien Chetaille, référent presse des étudiants de la promotion 2021-2024.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati