AVIS DE DECES - Monsieur Lucien HUOT

SAINT-RÉMY, TAISEY



Andrée Michelle,

son épouse ;

Martine et Daniel Brusson,

sa fille et son gendre ;

Ludivine et Sébastien, Florane et Valentin

ses petites-filles et leurs compagnons ;

Clémence et Juliette,

ses arrière-petites-filles ;

Simone Poinsot,

sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille

vous font part du décès de

Monsieur Lucien HUOT

survenu le 2 décembre 2021,

à l'âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 8 décembre à 14h30 en l'église Sainte-Thérèse de Saint- Rémy, suivie de l'inhumation.

La famille tient à remercier l'ensemble du personnel de l'hôpital de Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement.