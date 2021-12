Une centaine de personnes ont défilé ce samedi contre le pass sanitaire

Ils étaient 110 opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire, selon les organisateurs de la manifestation, 90 selon la Police, à défi dans les rues de Chalon-sur-Saône pour le 22ème samedi consécutif, de mobilisation. Plus de détails avec Info Chalon.

«Et une, et deux, et troisième dose!»

Le cortège est parti de la Place de Beaune un peu après 16 heures ce samedi, direction la zone commerciale Chalon Sud via les rues piétonnes, en interpellant les passants.

Comme tous les samedis depuis le milieu de l'été, les opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire se sont donnés une nouvelle fois rendez-vous à 15 heures, aux abords de la patinoire, pour défiler notamment contre les obligations et restrictions liées au pass sanitaire.

Avant cela, il y a eu plusieurs prises de parole. Parmi les sujets évoqués, l'éventualité d'une «quatrième dose» par le président du Conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfraissy, lors de son audition devant le Sénat, le Pfizergate ou encore le Doctothon, un meeting international numérique durant lequel 300 docteurs, médecins et scientifiques venus viendront de tous les pays du monde se sont relayés pendant 24 heures, du vendredi 10 décembre à 18 heures au samedi 11 décembre à 18 heures, pour «éclairer cette période si sombre».

Initiative de Cécile Maïchak, le Doctothon est parrainé par le professeur Christian Perronne et la députée non-inscrite de la 4ème circonscription du Bas-Rhin Martine Wonner.

Les manifestants ont interpellé les jeunes de la patinoire à se poser des questions «sur leur avenir et sur le devenir de la liberté». Ils se sont ensuite attardés à l'intersection de la Rue du Pont et de la Grande Rue, appelant notamment les passants à retirer leurs masques.

Sur l'Île Saint-Laurent, les manifestants ont été eux-même interpellés par une dame qui leur a dit qu'ils «font du mal aux commerçants» et que «90% des personnes hospitalisées n'étaient pas vaccinées». Ce à quoi l'un des manifestants lui a répondu que c'était faux et que «57% des hospitalisés sont vaccinés et 56% des décès sont des vaccinés».

Ils manifesteront une dernière fois samedi 18 décembre avec «barnum et moment convivial pour interpeller les automobilistes» au niveau du rond-point vers le futur Burger King (ex-Memphis Coffee), avant de marquer la trêve des confiseurs.

Le mouvement, même s'il s'essouffle, ne disparaît pas avec 2021. Ils se retrouveront le mercredi 5 janvier 2022 pour un rassemblement citoyen et le samedi 8 janvier pour la première manifestation de la nouvelle année.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati