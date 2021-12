AVIS DE DECES - Monsieur Luc GUILLARME

CHALON-SUR-SAÔNE



Brigitte Guillarme,

son épouse ;

Julie Guillarme et Joao

Candie Pellegry et Sébastien

Elie Guillarme et Rébecca,

ses enfants ;

Lilou, Malo, Tess, Rose,

Abel et Iris

ses petits-enfants ;

Max et Léo,

ses frères ;

toute sa famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Luc GUILLARME

survenu le 16 décembre 2021.

Un instant de recueillement aura lieu le mercredi 22 décembre 2021, à 11 heures, au crématorium du Grand Dijon (21).

L'inhumation aura lieu le mercredi 22 décembre 2021, à 16 heures, au cimetière St Marcel d'Etrochey-Vix (21) dans la plus stricte intimité conformément aux volontés de Luc.

Ni plaques, ni couronnes.