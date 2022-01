AVIS DE DECES - Monsieur Alain GEORGES

CHALON-SUR-SAÔNE



Madame Michèle Georges, son épouse ;

sa fille, Nathalie et son gendre, Dominique ;

son fils, David et son épouse, Elodie ;

ses petits-enfants, Alexandre, Rémy,

Lucie et leurs conjoints ;

ainsi qu'Eline,

et ses arrière-petits-enfants,

Olivia et Mathys,

Elisabeth sa sœur et Gérard son frère,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alain GEORGES

survenu le 7 janvier 2022,

à l'âge de 76 ans.

La cérémonie aura lieu le

12 janvier 2022, à 14h30,

en l'église du Sacré-Cœur

à Chalon-sur-Saône.

Alain repose à la maison funéraire de Crissey, où il peut être visité.

La famille rappelle à votre souvenir son frère,

Lionel

décédé le 16 avril 2020.