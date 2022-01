AVIS DE DECES - Monsieur Claude MOURVILLIER

CHALON-SUR-SAÔNE



Jacqueline, son épouse ;

Suzanne et Jean,

sa sœur et son frère ;

Nelly et Stéphane,

sa belle-fille ;

Patrick et Florence,

son neveu ;

Michel, Nicole et Marie-France,

son beau-frère

et ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Claude MOURVILLIER

survenu le 21 janvier 2022,

à l'âge de 78 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le samedi 29 janvier 2022 à 11h15, en la salle de cérémonies du Crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à dons sera disponible au profit de la recherche contre le Cancer.

Claude repose à la chambre funéraire Roc Eclerc à Saint-Rémy.