Désabusé, Yoann Janet revient sur la rencontre avec le député

Cette figure bien connue du Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinale ne décolère pas : non seulement la rencontre de samedi matin avec Raphaël Gauvain, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire a viré au fiasco mais pour lui, l'élu se moque de ses administrés. Propos recueillis par Info Chalon.

Membre actif du collectif local contre les passes sanitaire et vaccinal, Yoann nous fait part de sa déception concernant la rencontre entre le député et une petite délégation de membres du collectif dont il faisait partie, qui a eu lieu .

«Comme l'a indiqué Pierre Laine mercredi, cet homme se fiche des personnes qui le payent. Il sourit quand tu lui poses des questions. On dirait qu'il se moque de toi. C'est pour cette raison que je me suis agacé et parti à la fin.

De plus, il ne répond pas aux questions qu'on lui pose comme quand je lui demande pourquoi ils ont empêché les médecins de prescrire "en temps de "guerre" ou pourquoi il impose un pass vaccinal alors que ce vaccin n'empêche pas la transmission et que c'est sous leurs yeux en ce moment. Il ne répond pas sur les effets indésirables. Il répond comme un politicien, en disant, "La science (comme s'il y avait une seule vérité en science) dit ceci ou cela". Le gouvernement ceci ou cela. Comme un texte bien récité. C'est agaçant. J'attendais de lui, la réponse d'un père de famille qui a un petit garçon de 11 ans par exemple. Avec de la spontanéité et de la conviction. Je ne l'ai pas décelé. Cette rencontre tranche avec la rencontre avec Gilles Platret, qui contrairement à M. Gauvain a des convictions.

Vivement, qu'il laisse sa place. Je dirais même que les postes de députés devraient être occupé par des personnes du peuple comme nous (des personnes sans détour). Pas par des politiciens professionnels qui répondent comme des robots, formatés par leur secte politique qui leur sert de parti.

Aucune humanité, aucun recul sur les erreurs de son gouvernement. Et un déni de la science et de l'expérience scientifique.

Aucune réponse sur le fait qu'il n'ait pas le courage d'imposer la vaccination obligatoire.

Et je note le manque de respect total quand il me répond qu'il n'a pas répondu au mail de plusieurs d'entre "parce qu'il est très occupé". Nous aussi nous sommes occupés. M. Le maire aussi, mais lui nous a répondu dès le lendemain.

Le manque de respect quand il s'endort en au vote après 1ere lecture du pass vaccinal.

Pour conclure, M. Gauvain est un personnage imbus de sa personne, inintéressé par son poste de député, il n'écoute pas les citoyens et n'a pas d'intérêt pour eux. Il apparaît déconnecté de la réalité.

Vivement qu'il soit remplacé. Par exemple, si j'étais député, je serais l'opposé de genre de personne.

Je proposerai pour des lois aussi importante que celle là, une consultation citoyenne. Par exemple, en invitant les administrés à s'exprimer sur l'application nos lois. La faire évoluer pour qu'elle soit sécurisé et que les gens qui votent soit représentatif. Exemple : se connecter avec "France connect".

Ce serait un mode de consultation idéal à l'instar de ce qu'il se passait lors de la Commune de Paris».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati