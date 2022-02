«Quelle démarche Jeunesse pour les maisons de quartier ?»

Une conférence de presse était organisée ce lundi 7 février à la Maison de quartier du Plateau par Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, pour présenter un plan ambitieux visant à plus de proximité pour les jeunes dans les maisons de quartier de notre ville. Plus de détails avec Info Chalon.

Le choix de la thématique Jeunesse au sein des maisons de quartier est le fruit d'un intérêt partagé et d'une envie de croiser et confronter des idées det positionnements différents pour trouver ce qui est commun au Service Jeunesse et aux maisons de quarier (Stade-Fontaine aux Loups, Plateau, Prés Saint-Jean, Aubépins et Charreaux).

Les enjeux principaux étant de réintégrer la jeunesse et le Service Jeunesse dans les maisons de quartier pour davantage de proximité, mieux répondre aux besoins de chaque public et maintenir une politique Jeunesse «centrale».

Le champ de la jeunesse est divers, complexe et parfois flou mais il a la capacité de capter et de mobiliser l'ensemble des acteurs : politiques, techniciens, associations et centres sociaux.

Comme nous l'explique Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, c'est la raison pour laquelle la Ville de Chalon-sur-Saône doit amener à la fois plus de proximité pour les jeunes à travers les maisons de quartier, tout en renforçant le rôle de l'Espace Jeunesse, Place de l'Obélisque.

Deux ans de travail dans ce sens ont abouti à la mise en place d'un plan visant à plus de proximité pour les jeunes dans les maisons de quartier du Stade-Fontaine aux Loups, Plateau, Prés Saint-Jean, Aubépins et Charreaux.

Ce plan s'articule autour de deux axes, l'intégration permanente des animateurs Jeunesse au sein des maisons de quartier, en les dotant d'un espace «bureau», afin de leur permettre un contact quasi permanent avec les équipes des maisons de quartier et être disponibles pour les jeunes du quartier, à raison de 2 à 3 animateurs par maison de quartier (initialement l'équipe des animateurs Jeunesse était positionnée sur le site de la Paix) «avec une disponibilité totale et continue», et la mise en place d'accueils de loisirs 11/17 ans au sein des maisons de quartier dès les vacances de février, en proposant un accueil de loisirs 11/17 ans au sein des maisons de quartier pour les vacances scolaires, et de l'accompagnement aux devoirs pour les 10-11/17 ans dans les maisons de quartier et en lien avec les écoles primaires et collèges.

Ces nouveaux «Relais jeunes» (l'accueil des jeunes dans les maisons de quartier) proposeront une multitude d'activités proposées dans les livrets mis à disposition dans chaque maison de quartier. Les jeunes pourront désormais s'inscrire directement dans les maisons de quartier.

Il s'agit aussi de développer les accueils jeunes 11/25 ans dans les maisons de quartier «avec des méthodes de travail différentes», précise Isabel Paulo, conseillère municipale .déléguée Actions en direction des jeunes. C'est-à-dire sur des horaires révisés 18/21 heures, sur la base d'activités régulières : hors les murs, gymnases et soirées à thème mais aussi comme lieu d'échange, d'orientation, d'écoute du public jeune.

«C'est toujours dans l'optique d'aller plus vers les jeunes. Il faut aussi qu'on s'adapte à leurs codes», ajoute la conseillère municipale.

«L'idée est que les maisons de quartier sont la clé de la politique Jeunesse», explique Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône.

Pour ce dernier, «c'est un vrai défi et tout plaide pour qu'on renforce l'offre et l'écoute».

Il s'agit de développer le champ d'action de l'Espace Jeunesse au centre-ville, «un travail qui se fait en partenariat avec l'ensemble des partenaires extérieurs», ajoute l'adjoint au maire qui parle d'un «nouvel élan».

«Nous sommes là pour les guarder mais cela doit venir d'eux», prévient la conseillèe municipale.

«Nous avons un véritable rôle de service public dont la règle numéro un est la proximité», indique le maire.



