Chalon-sur-Saône : Concert grandiose de l’Orchestre du Grand Symphonique

Philippe Cambreling et ses musiciens ont une nouvelle fois conquis le public!

Le concert de l’Orchestre du Grand Symphonique du Conservatoire du Grand Chalon reste l’événement phare de la saison et un rendez-vous incontournable pour les chalonnais et grands chalonnais. Il faut dire qu’avec pas moins de 70 musiciens sur scène où qui se succèdent : professionnels, professeurs du Conservatoire et leurs meilleurs étudiants, la qualité de cet orchestre est présente à chaque concert.

Cette année encore, la programmation était très alléchante avec les pièces de Gustav Holst et ses fameuse ‘Planètes’, Joseph Haydn et Joseph Canteloube.

Aussi, ce mardi soir, dans la salle de l’Auditorium, quand le Chef d’Orchestre a lèvé sa baguette et pour faire retentir « La Symphonie N°92 Oxford » de Joseph Haydn, bon nombre de spectateurs ont été transportés dès les premières mesures dans l’univers contemporain des événements de la révolution française avec les pièces : Adagio, Allegro Spiritoso, Menuetto (allegretto) et Finale presto.

Pour ses dernières représentations à la tête du Grand Symphonique, Philippe Cambreling accompagne ses musiciens dans une magie musicale et c’est tout naturellement qu’à la fin du dernier morceau de Joseph Haydn, les premières ovations retentissent dans la salle.

On ne se doute pas alors, de ce qui nous attend pour la deuxième pièce qui correspond aux Chants d’Auvergne de Joseph Canteloube pour voix et orchestre 5e série joués par les musiciens et accompagné aux chants par Chloé Jacob, soliste voix et étudiante au CNSMD de Lyon qui interprètera : Au loin, Là-bas dans la vallée - Lorsque j’étais petite - Là-haut sur le rocher - Eh donnez-lui du foin - Bergère, si tu m’aimes - Va, l’chien, va - Une jolie bergère – On disait bien.

Si l’entracte de courte durée permet de repositionner quelques pupitres pour ajouter de nouveaux musiciens pour cette troisième partie, elle permettait aussi de converser avec son voisin sur la qualité du concert qualifiée de : « Formidable », « extraordinaire », « génial », « trop bien »…

La troisième partie du concert commençait avec l’interprétation de la pièce ‘Les Planètes’ de Gustav Holst : Mars, celui qui apporte la guerre - Vénus, celle qui apporte la paix - Mercure le messager ailé - Jupiter, celui qui apporte la gaité - Saturne celui qui apporte la vieillesse - Uranus le magicien - Neptune le mystique.

Une soirée exceptionnelle que Philippe Cambreling et tous les musiciens au sommet de leur art ont proposé ce mardi soir à Chalon et qu’il ne fallait pas manquer !

Lors de cette soirée, on notait la présence d’Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente en charge de la culture au Grand Chalon et de Robert Llorca, Directeur du Conservatoire du Grand Chalon.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B et Hugo