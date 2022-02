L'Arrosoir, Chalon-sur-Saône : LAURENT DEHORS TRIO : « MOUTONS »

Il fonce comme un rapide et vos cheveux s’envolent, et puis il ralentit comme pour arrêter le temps. Vous écoutez “Too fast”, et vous voici délicieusement électrocutés, parcourus d’une euphorie diabolique et facétieuse. Vous écoutez “Solitude”, et vous entendez comme un concerto Ellingtonien soutenu par le bruitisme inspiré du mini big band de Franck Vaillant et Gabriel Gosse. Héritage assumé et liberté à l’oeuvre, palette orchestrale et furie des sons, épaules de déménageur et infinie tendresse, vous descendrez de cet incroyable trio comme un voyageur harassé et heureux.

Laurent Dehors : saxophones ténor & soprano, clarinettes Bb, basse et contrebasse, guimbarde / Gabriel Gosse : guitare sept cordes, guitare acoustique, banjo / Franck Vaillant : batterie, batterie électronique et percussions

Vendredi 11 février 2022 à 21:00. Renseignements et réservation : http://www.arrosoir.org/

Texte et visuel : Communication L'Arrosoir - Crédit photo : Christophe Charpenel