Plutôt moelleuses ou craquantes? Où trouver les bugnes de Carnaval à Chalon-sur-Saône?

Moelleuses ou craquantes, les amateurs de douceurs sucrées auront l'embarras du choix, retrouvez les adresses des boulangeries et pâtisseries de Chalon-sur-Saône qui proposent les bugnes de Carnaval. Plus de détails avec Info Chalon.

D'une forme arpitane (franco-provençale ) de beigne (bosse résultant d'un coup), mot dérivé du vieux français buigne pour «bosse», la simple évocation du mot bugne, ce petit beignet boursouflé par la friture et servi saupoudré de sucre, éveille la gourmandise chez beaucoup d'entre vous.

Spécialité culinaire originaire du Duché de Savoie devenue un incontournable avant le Carême dans une aire géographique qui va de la Loire au Dauphiné, en passant par le Val d'Aoste, le Sud de la Bourgogne, la Franche-Comté, le Forez, le Bugey et la Vallée du Rhône, les bugnes sont indubitablement liées à Carnaval et Mardi Gras.

On distingue deux types de bugnes : les moelleuses et les craquantes, comme les oreillettes.

Même si elles étaient déjà disponibles à la vente dès la mi-janvier dans la chocolaterie-pâtisserie Jean-Luc Genet, vous pouvez déguster les bugnes dans la plupart des boulangeries et pâtisseries de Chalon-sur-Saône depuis le début du mois de février.

Voici une partie des boulangeries et pâtisseries (liste non exhaustive) qui proposent des bugnes dans notre ville*:

Boulangerie des Charreaux : 3,20 euros les 100g (5 ou 6 pièces).

Boulangerie du Théâtre : 3,50 euros les 100g.

Boulangerie La Meulière : 3,30 euros les 100g.

Boulangerie La Tartelière : 0,60 euros à l'unité et 3,50 euros les 6 pièces.

Boulangerie-pâtisserie Aux petits plaisirs : 2,80 euros les 100g (fleur d'oranger). L'établissement propose également des bugnes à la pâ te à tartiner à euros les 100g.

Boulangerie-pâtisserie Banette La Parisienne Brilli Cazalas Noblet : 3,40 euros les 100g. L'établissement propose également des oreillettes à la fleur d'oranger.

Boulangerie-pâtisserie Banette Marion et Joffrey Boutreux La Citadelle : 3,90 euros les 100g. L'établissement propose également des oreillettes à la fleur d'oranger à 3,60 euros les 100g.

Boulangerie-pâtisserie Banette Pascal Grandjean Le Boucicaut : 3,50 euros les 100g. L'établissement propose également des oreillettes à la fleur d'oranger à 3,50 euros les 100g.

Boulangerie-pâtisserie Milhoa La Fine Bouche du Centre : 2,40 euros les 100g (avec un zest de citron et d'orange).

Boulangerie-pâtisserie La Féerie Gourmande : 3 euros les 100g.

Boulangerie-pâtisserie La Petite Pose : 3,40 euros les 100g (6 pièces).

Boulangerie-pâtisserie La Pétrie Mathys : 3,60 euros les 100g (avec un peu de rhum).

Boulangerie-pâtisserie Martial Friez : 2,90 euros les 100g. L'établissement propose également des oreillettes à la fleur d'oranger à 2,90 euros les 100g.

Chocolaterie-pâtisserie Jean-Luc Genet : 4 euros les 100g (au jus d'orange).

Pâtisserie Desplaces : 3,80 euros les 100g.

Pâtisserie L'Amaryllis Boutique : 3 euros les 100g (5 pièces).

Pâtisserie-chocolaterie Allex : 3,20 euros les 100g.

À noter que si la majorité des boulangers n'ajoutent pas de parfum particulier afin de pouvoir plaire à un large public, nous précisons dans la mesure du possible s'il y a un parfum.

Si à Chalon-sur-Saône, les oreillettes ne sont pas faites sur place, toutes les bugnes moelleuses proposées dans cette liste sont faites maison.

Et vous, vous les préferez plutôt moelleuses ou craquantes?

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati