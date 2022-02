Elisabeth Grenin, élue à la Présidence du Mouvement des Entreprises de France Bourgogne-Franche-Comté

Après 10 années dans le domaine de la banque, elle dirige depuis 22 ans une entreprise de transport de marchandises d’une quarantaine de personnes, DANIEL GRENIN SAS, dans la Nièvre. En décembre 2017, elle est élue présidente du MEDEF Nièvre. Elle a également été membre du Conseil Exécutif sous Pierre Gattaz et Geoffroy Roux-de-Bézieux et membre du comité financier du MEDEF National. Elle siège actuellement au Comité Statutaire et d’Ethique de l’organisation nationale et est membre active du réseau femmes du MEDEF auprès de Dominique Carlac’h.

Amoureuse de sa Région, elle se présente comme la représentante de toutes les entreprises et des branches professionnelles et entend poursuivre le travail de Jean-Philippe Richard pour porter leur parole auprès des instances régionales et du Mouvement des Entreprises de France.

« Je me réjouis de pouvoir représenter les territoires et les branches professionnelles de notre région. Je mesure également l’enjeu et la responsabilité qui est la nôtre en cette période de profonde mutation. Face aux enjeux auxquels les entreprises doivent faire face qu’ils soient économiques, environnementales ou bien encore sociétaux, l’interprofession est plus que jamais mobilisée pour représenter et défendre les entreprises du territoire » a déclaré Elisabeth Grenin.

Le MEDEF Bourgogne Franche-Comté fédère et représente 5 MEDEF territoriaux (Nièvre, Territoires Franc-Comtois, Côte d’Or, Saône-et-Loire, Yonne) et 14 branches professionnelles régionales.