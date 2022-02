UKRAINE - L'Otan annonce déployer "des forces terrestres, aériennes (...) et maritimes"

Après une réunion des ambassadeurs de ses pays membres, l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) a annoncé, jeudi 24 février, déployer "des forces terrestres et aériennes défensives (...) ainsi que des moyens maritimes supplémentaires" dans les pays de l'est de l'Alliance pour protéger ses alliés, en réponse à l'offensive russe en Ukraine. "Nos mesures sont et restent préventives, proportionnées et non progressives". Une manière de dire à la Russie de ne pas traduire ce geste par une déclaration de guerre. Du côté de l'Union Européennes, les 27 tiennent un sommet en urgence ce soir pour décider de leur réponse à la guerre en Ukraine.

Les Etats Baltes et la Pologne ont demandé l'activation de l'article 4 de l'OTAN, considérant que leurs intérêts sont menacés à travers l'attitude de la Russie.