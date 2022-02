Des bénévoles des comités de quartier au service du Carnaval de Chalon-sur-Saône

Les festivités de la 101ème édition du Carnaval de Chalon-sur-Saône battent leur plein mais tout ceci ne serait pas possible sans de nombreux bénévoles dont ceux des comités de quartier. Plus de détails avec Info Chalon.

À Chalon-sur-Saône, tout le monde le sait, le Carnaband's show — près de 4000 entrées pour les deux séances ce samedi 26 février — c'est au Colisée que ça se passait. Ce que l'on sait moins, c'est que derrière, 32 bénévoles issus des comités de quartier se sont activés et s'activeront encore pour que la fête soit une réussite.

Du vendredi 25 au samedi 26 février, ils ont mis en place les tables, chaises, couverts, verres et assiettes, servi et débarrassé plus de 1000 repas.

Comme nous l'explique Michel Duployer, président de l'Union des comités de quartier, «depuis de nombreuse années, l'Union des comités se met au service du Comité des Fêtes pendant toute la période de Carnaval».

À noter que 12 d'entre eux seront de nouveau à la manœuvre en servant des gauffres le mercredi 2 mars pour le bal des enfants à la Salle Marcel Sembat. D'autres bénévoles seront présents le samedi 5 et le dimanche 6 mars.

(Photos fournies gracieusement par l'Union des comités de quartier)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati