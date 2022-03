Message du Conseil d’Administration de la Jeune Chambre Économique Française et du Conseil d’Administration de l’Association Française des Sénateurs JCI

Nous croyons en la force de nos convictions et nous regrettons profondément la situation qui résonne aujourd’hui comme un échec. Mais nous n’abandonnons pas notre objectif. La violence n’est pas la solution qui permettra à l’Homme de réussir à dépasser les enjeux qui sont face à lui.

Nous avons la chance d’être dans une grande famille JCI et nous savons que des Ukrainiens et des Russes partagent nos valeurs. Notre soutien est entier pour contribuer au retour de la paix.

Cet événement nous rappelle que nous devons veiller à toujours protéger et contribuer aux principes que nous énonçons dans le Crédo de la JCI.

« La fraternité humaine, transcende la souveraineté des nations » : nous sommes les frères et sœurs de ceux qui souffrent. Il y a des membres JCI et des sénateurs JCI dans les deux pays et, comme nous ne confondons pas les peuples et leurs dirigeants, nous renouvelons notre amitié et exprimons notre solidarité aux Ukrainiens et aux Russes

« Le gouvernement doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire » : l'intervention militaire contre l’Ukraine, ce 24 février 2022, ne respecte pas le droit international et demeure une action condamnée par l’Organisation des Nations Unies et l’Union Européenne. L’histoire nous apprend que les agressions nous rapprochent des dérives du passé et nous le savons, cela n’amène que peur, haine et violence meurtrière.

« La personne humaine est la plus précieuse des richesses » : cette guerre a déjà fait trop de morts et nous pouvons redouter qu'il y en ait encore plus si cela continue. Nous saisirons toutes les opportunités pour apporter notre aide aux victimes.

Par-delà les frontières et à travers le monde entier, nous sommes unis, nous, membres JCI, car c’est ensemble et solidaires que nous pourrons relever tous les défis.

Beaucoup de réflexions sont en cours pour proposer des actions concrètes. Sans plus attendre il est possible d’agir avec des structures capables de gérer l’urgence :

Aider les réfugiés

Naturellement, pour de nombreux Ukrainiens, la menace d'une guerre généralisée les conduit à chercher la sécurité dans les pays voisins. Vous pouvez aider à soutenir les réfugiés en faisant un don.

Aider les enfants victimes de la guerre

L'UNICEF Ukraine répare les écoles endommagées par les bombardements et apporte une réponse d'urgence aux enfants affectés par le conflit. Vous pouvez faire un don.

Aider les civils ukrainiens

Le Comité international de la Croix-Rouge est présent en Ukraine et s’emploie à subvenir aux besoins urgents des habitants en leur fournissant des secours de première nécessité, des articles médicaux et d’autres services essentiels. Vous pouvez faire un don.

Pour faire votre don cliquer sur : donner.unhcr.org