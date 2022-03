Le Rotary Chalon Bourgogne Niépce soutient financièrement la réalisation d’une cuisine adaptée à l’Association Valentin Haüy

Heureux épilogue d’une belle action, en ce premier mardi de mars, Mireille Fouchécourt, présidente du rotary-club Chalon Bourgogne Niépce, a remis un chèque d’un montant de 4 880 € à Claudette Buffet, trésorière du comité de Chalon de l’Association Valentin Haüy, en présence de Thierry Carpentier, président du dit comité, et de Stéphane Aladame, propriétaire du domaine éponyme situé à Montagny-les-Buxy.



Petit retour en arrière. Fin 2021, à l’initiative de sa présidente, l’actif club service chalonnais a organisé une vente de bouteilles et de magnums de montagny 1er cru 2020, provenant du Domaine Stéphane Aladame, proposée à tous les rotary-clubs.

Une vente qui a bien marché en cette période de fêtes de fin d’année et qui permet ainsi trois mois plus tard au Rotary Chalon Bourgogne Niépce d’apporter un important soutien financier à un projet tenant particulièrement à cœur aux dirigeants de l’Association Valentin Haüy de Chalon. La construction dans les locaux du 34 rue Jean Moulin d’une cuisine destinée aux aveugles et malvoyants avec les éléments électroménagers adaptés à la déficience visuelle. L’objectif étant de redonner de l’autonomie dans la vie quotidienne et pourquoi pas de donner des cours de cuisine.

Gabriel-Henri THEULOT