Au cœur de la 101e édition du Carnaval de Chalon-sur-Saône (2ème dimanche)

Chars, groupes de goniôts … le Carnaval 2022 comme si vous y étiez. Le photoreportage info-chalon.com !

Pour la 101ème édition du carnaval de Chalon-sur-Saône, grâce à une météo une nouvelle fois très clémente, le public est venu très nombreux (50 000 personnes) assister à un beau défilé organisé par la Confrérie Royale Gôniotique et le Comité des fêtes.

De la rue Michelet pour s’acheminer rue Général Leclerc et place de l’Hôtel de Ville, les chars et les nombreux gôniots ont escorté sa Majesté « Cabache » et son épouse la Reine Moutelle place de la Mairie pour le rondo final et le casio.

Grâce à un magnifique temps, les rues de Chalon étaient bondées pour cette 101ème édition.

Clin d’œil sur les musiques et l’ambiance du défilé avec le photoreportage info-chalon.com

J.P.B