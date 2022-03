Espace des Arts : Haroun

Avec son look d’étudiant ou de jeune avocat, Haroun ne ressemble à personne et c’est là toute la surprise de ses one-man shows. Très intelligent et indéniablement très cultivé, l’artiste évoque sans tabous de multiples sujets. Les banlieues, les émeutes, le racisme, la politique, la cause des femmes, la liberté d’expression, internet…

En jouant parfois plusieurs personnages, il pose les questions et obtient les réponses à ses délires. Et c’est hilarant tant il déroule une logique imparable et grinçante.

Jamais vulgaire, ironique et subtil dans son écriture et son interprétation, l’humoriste cinglant présente son nouvel opus Seuls, où il laisse s’exprimer la part d'ombre que nous possédons tous.

VEN 11 MAR 2022 — 19h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 1h15 - Tarifs : de 11 à 30€ - Informations et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/haroun

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : SEKZA