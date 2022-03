Embellissez vos pieds de murs à Saint Rémy en semant des graines de plantes mellifères distribuées par la mairie.

Chacun a pu se rendre compte que nos pieds de murs de clôture de terrain sont envahis par des herbes depuis l’interdiction d’utiliser des désherbants.

Comme le prévoit la législation, les riverains sont dans l’obligation de nettoyer le long de leur clôture, ils doivent désherber de la même manière que l’hiver ils doivent déneiger.

La municipalité de St Rémy a pris la décision de distribuer ce samedi matin des sachets de graines mellifères aux san-rémois pour non seulement embellir les pieds de murs de clôture mais aussi empêcher la prolifération des "mauvaises herbes". Installés dans le chalet sur la place de la mairie, les élus et bénévoles faisaient la distribution d’une enveloppe contenant 20g de graines correspondant à 20 m linéaire de mur. 3 kg de graines ont été achetés par la mairie et mis en sachets par les élus et les bénévoles.

Les plantes mellifères contribuent à la sauvegarde des pollinisateurs dont dépend 75% de notre nourriture (fruits, légumes, céréales…). Il ne faut pas semer sur tout le trottoir, ça ne servirait à rien, mais contre les murs, les abeilles vous remercieront avec leur nectar appelé miel.

Protégeons-nous, protégeons la nature.

C.Cléaux