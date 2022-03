Des élèves du collège Doisneau en immersion dans le festival Chefs op’ en Lumière

Janick Leconte, président de l’association Chefs op’ en Lumière, tenait à la dimension pédagogique de cet événement d’envergure. Ainsi, plusieurs actions d’éducation à l’image ont été menées lors de cette édition, sous la forme d’ateliers thématiques pour le jeune public.

L’une d’entre elles s’adressait aux collégiens : proposer une semaine en immersion complète sur le festival Chef op’ à une classe de 4e.

Cette action a été menée en partenariat avec l’Espace des Arts, l’association Chefs op en lumière et le collège chalonnais Robert-Doisneau. Et pour profiter pleinement des activités qu’offrait le festival, Mme Petithuguenin-Fera, principale du collège, n’a pas hésité à remanier totalement l’emploi du temps des collégiens.

Au menu de la semaine



Les matinées étaient consacrées aux cours, mais d’une façon bien particulière. C’est à l’Espace des Arts, dans une salle baptisée « Trop classe » que professeurs et élèves se retrouvaient pour « étudier autrement » : un aménagement différent et des contenus toujours en lien avec cette semaine de cinéma : comment analyser l’image, théorie du complot et esprit critique, les images subliminales, atelier « suédage » ou comment adapter une scène culte en scène de cinéma muet… Et un atelier hip-hop animé par un professeur du Conservatoire, pour booster les énergies.

Après un repas pris sur place – oui, on est en immersion – les élèves de 4e3 ont pu participer l’après-midi aux activités du festival Chefs op’ avec entre autres : atelier montage, atelier musique, échange avec un scénariste, et bien sûr projections des films Tom Foot et Slalom.

Les jeunes festivaliers ont ainsi pu découvrir les coulisses d’un festival en même temps que celles d’une scène nationale chalonnaise : ils ont eu droit à une visite complète de l’Espace des Arts ! Et la pièce de la couturière qui répare les costumes de scène en a enchanté plus d’un.

