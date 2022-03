Week-end encourageant pour le SRTT lors de cette 4ème journée de championnat

- En R1, courte défaite 8-6 face aux leaders de la poule, Joigny (17-16-16-14), après une rencontre très accrochée ponctuée par sept matchs en 5 sets ! 2,5 pts pour Lilian J., qui a montré un super niveau de jeu et a été un vrai leader. 2 pts à la belle pour Tom B. qui ne passe pas loin de gagner le 17... 1 pt pour Timothée D. qui échoue une 1ère fois sur 16 à la belle avant de perfer pour son dernier match. Victoire du double pour Guillaume B. qui malgré son manque de rythme a montré de belles choses et une bonne combativité. L'équipe devra batailler lors des prochaines journées pour accrocher le maintien.

- En R3, solide victoire à l'extérieur contre Chevigny (12-10-10-9), 9-5. Maxime F., fidèle à lui-même, fait 3,5 pts. Bastien M., qui jouait blessé, a fait preuve d'une belle combativité et fait 2,5 pts, contraint de déclarer forfait sur son dernier match. Corentin M. fait 1,5 pts avec une petite contre sur le 9. 1,5 pts pour Yvann B. également, avec une petite contre aussi. Le gain des 2 doubles a été décisif. L'équipe reste première de sa poule et garde le cap !!

- En D1, sacré scénario face à Montceau (13-11-8-8) ponctué par un nul logique, 9-9. Après être menée 6-2 avant les doubles, l'équipe a réalisé un joli come-back ! 3,5 pts pour Julien S. qui a montré la voie à ses coéquipiers. 2,5 pts pour Denis M. qui malgré un début de rencontre difficile, a illustré le revirement de situation de l'équipe avec sa perf à 11 en étant mené 2/0 ! 1,5 pts pour Thomas P. qui réalise une superbe perf à 8 et a eu trois balles de match sur l'autre 8, dans un match crispant... 1,5 pts pour Joshua F. qui a eu plus de difficultés mais s'est bien battu. Une prestation à reproduire pour chercher le maintien !

Prochaine journée dans deux semaines, avec des matchs décisifs pour les trois équipes.