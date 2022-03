Lancement de la nouvelle campagne d'appel à projet "A Vous d'Inventer la Ville" 2022

La conférence de Presse et le photoreportage info-chalon.com !



Mercredi 23 mars, à 11 h au Théâtre de verdure à proximité de la Maison des Vins à Chalon-sur-Saône, se déroulait la conférence de presse pour le lancement de la nouvelle campagne d'appel à projet 2022 "A Vous d'Inventer la Ville". Sur place Gilles Platret, Maire de Chalon était accompagné de Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, deux agents du service de la Démocratie Locale et d’Alexis Leschelet, porteur du projet AVIV 3 sur la réhabilitation du théâtre de verdure.

Extraits des discours prononcés :

Gilles Platret : «On a choisi de vous faire une présentation sur le site car comme vous le savez sur l’opération « A vous d’inventer la Ville » édition 2021, un certain nombre de projets avaient été présentés, 13 je crois, parce que c’est 1 par quartier et ça on ne le change pas et c’est Alexis Leschelet qui a remporté le projet pour le centre ville avec la rénovation du théâtre de verdure et de la scène dans cet endroit mythique où toute la variété française des années 60 et 70 s’est produite ici : Sheila, Claude François, Annie Cordy Mike Brant…[…] Un projet qui sera réalisé cette année et je trouve que c’est un très jolie projet car comme on a refait tout l’environnement de la Maison des vins et que ce coin était resté un peu en jachère et bien l’idée, c’est de refaire un peu le lieu dont je vais détailler les travaux. C’est d’ailleurs ici qu’on lance officiellement la saison 2022 et la saison 4 de "A Vous d'Inventer la Ville", puisqu’on a déjà 3 années d’antériorité ce qui nous donne un peu la mesure de tout ce qu’on a été capable de faire mais surtout de ce que les chalonnais ont été capables d’imaginer pour embellir leur ville et améliorer leur environnement. Comme vous le savez avant que le vote ait lieu, les projets sont étudiés par nos services pour voir s’ils correspondent à une grille d’évaluation, une grille tarifaire mais aussi d’éligibilité car ils doivent concernés l’Espace Public, des projets qui doivent concerner le territoire de la ville de Chalon et les porteurs du projet doivent être chalonnais, âgés d’au moins 16 ans, ou une association, commerçants et autres. Concernant le motif du projet, il doit être d’intérêt général se trouver bien sûr sur l’espace public et dans le but d’améliorer le cadre de vie […] Concernant ce projet du théâtre de verdure, on va reprendre et procéder à la réparation de la charpente métallique, faire des opérations de maçonnerie et peinture pour un budget d’environ 25 000 euros. Je souhaite également une couverture de la scène quand les concerts auront lieu, avec une toile de type épaisse pour que l’on puisse en profiter pleinement. Ces travaux sont prévus pour le deuxième semestre de cette année pour que l’équipement soit opérationnel en fin d’année pour de nouveaux concerts en période estivale 2023 […] Concernant le calendrier du projet "A Vous d'Inventer la Ville", l’appel de projets sera ouvert le 23 mars et il se clôturera le 15 juin. Ensuite l’étude technique se clôturera en septembre 2022, les projets qui seront réalisables seront répertoriés en octobre 2022, ils seront suivis d’un avis consultatif pour un vote entre novembre et décembre à l’Hôtel de Ville et directement en ligne. Il faut savoir que l’on peu proposer des projets à partir de 16 ans, que l’on peu voter les projets aussi à partir de 16 ans, c’est réservé aux chalonnais qui doivent toutefois justifier de leur identité [...] Je vous remercie! ».

Alexis Leschelet : « Bonjour à tous ! Monsieur le Maire, j’ai présenté ce projet car vous avez déjà rénové tout le coin de la Maison des Vins et je trouvais que mon projet s’inscrivait parfaitement dans la continuité de l’embellissement de ce secteur. De plus, j’ai tellement entendu parler de ce lieu par ma maman concernant les concerts d’antan que je me suis dit qu’il faut remettre à jour cette scène et faire remettre des concerts comme à la grande époque. Merci ! ».

Pour information : Rappel des autres éditions

AVIV 1 :

151 projets proposés - 28 éligibles, 341 Chalonnais ont voté en novembre 2019, 13 projets (1 par quartier) ont été élus.

Aubépins : réalisation d'un théâtre de verdure Bellevue: Matérialisation du nom "parc de la biodiversité"

Boucicaut : création d’une aire de jeux pour enfants (vers le Monument aux Morts) Centre-ville : mur d'escalade urbain (Parc Georges Nouelle) Charreaux : mise en place d’un City stade (Place Albert Thomas) Citadelle : matérialisation des anciens remparts par des panneaux d’information Clairs-Logis : aménagement du square Clairs Logis Plateau : création d’un City Stade sur la plaine de jeux (rue Salvador Allende) Prés Saint-Jean : ajouts de bancs autour du lac Saint-Cosme : réfection du mur des écoles et création d'une fresque Saint-Jean-des-Vignes : réaménagement du square Lutécia (jeux enfants, arbres fruitiers, …) Saint-Laurent : création d’un espace de pique-nique en bord de Saône (vers l'IUT) Stade/FAL : mise en peinture des halles

AVIV 2

94 projets proposés – 34 éligibles, 848 Chalonnais ont voté en novembre 2020 (185 votes physiques - 663 votes en ligne), 13 projets (1 par quartier) ont été élus

Aubépins : deuxième partie du théâtre de verdure Bellevue : végétalisation de la zone urbaine au niveau du giratoire de la rue des Lt Chauveau Boucicaut : extension de l'aire de jeux réalisée lors de la première édition d'AVIV Centre-ville : réaménagement du skateparc au parc Georges-Nouelle Charreaux : réalisation d'une fresque murale sur la façade du gymnase place Albert Thomas Citadelle : réaménagement du square François-Mansart Clairs-Logis : embellissement de l'extérieur de la salle municipale située à Fontaine-au-Loup Plateau : réfection du chemin qui borde la Maison de quartier vers la Maison Verte Prés Saint-Jean : création d'une forêt gourmande (plantation de végétaux nourriciers) Saint-Cosme : végétalisation d'une partie du site des Abattoirs Saint-Jean-des-Vignes : embellissement de la place Damichel Saint Laurent : végétalisation du mur sous les escaliers menant à la rue de Strasbourg Stade/FAL : réaménagement et embellissement de l'esplanade Alfred-de-Musset

AVIV 3

55 projets proposés - 27 éligibles, 521 Chalonnais ont voté en décembre 2021 (68 votes physiques - 453 votes en ligne), 14 projets (2 exæquo pour Citadelle) ont été élus

Boucicaut : aménagement d’un îlot végétal et d’une aire de repos pointe de la Colombière Citadelle : ajout de végétation derrière le Collège Saint-Dominique et aménagements du jardin du bastion royal (à l’angle de la rue de Belfort et de la rue de Dijon) Saint-Laurent : ajout de panneaux avec photos et noms des oiseaux sur la Coulée verte Clairs-Logis : ajout de jeux pour enfants sur une aire existante Plateau : ajout d’une structure couverte fixe sur l’esplanade Salvador Allende Charreaux : ajout d’un salon de lecture et agrandissement de la boîte à livres place Claude-Bernard Centre-ville : réhabilitation de la scène derrière la Maison des vins Bellevue : ajout de tables et bancs avec abris au parc de la Biodiversité Saint-Jean-des-Vignes : panneaux informatifs sur l’histoire des collèges Saint-Dominique et Le Devoir réalisés par les collégiens Saint-Cosme : plantation d’arbres sur la thématique de la musique au Parc du Conservatoire Aubépins : ajout de tables de pique-nique dans le parc des Aubépins Prés-Saint-Jean : création d’un espace de repos sur le site de Jean-Zay Stade/Fontaine au Loup : aménagement d’un parcours de santé de type « Street Workout »

J.P.B