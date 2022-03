AVIS DE DECES - Monsieur Alberto PALAZZO

CHALON-SUR-SAÔNE, ITRI (ITALIE), SPERLONGA (ITALIE)



Jeannine, sa compagne ;

Franco,

Marisa et Luciano,

Jiancarlo et Sophie,

ses enfants ;

Matteo, Noemi, Sara, Hugo, Elio,

ses petits-enfants ;

et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alberto PALAZZO

survenu à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 29 mars 2022 à 10 heures en l'église Saint-Pierre à Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.