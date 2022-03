AVIS DE DECES - Madame Michèle ROUELLE née SUIRI

MERCUREY



Monsieur René ROUELLE,

son époux ;

Sophie et Bruno ROUELLE,

ses enfants ;

Antoine et Martin VECCHIO,

ses petits-fils ;

Christian SUIRI

et Annie ROUSSET,

son frère et sa sœur ;

vous font part du décès de

Madame Michèle ROUELLE

née SUIRI

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 1er avril 2022 à 14h30, en l'église de Saint-Symphorien à Touches, suivie de l'inhumation au

cimetière de Mercurey.

Pas de fleurs.

Un don au profit de la

Fondation pour la Recherche Médicale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.