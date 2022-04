Carnet blanc : Guillaume Laurent et Carole

« Mariage pluvieux, mariage heureux », dit le dicton... Concernant Guillaume Laurent Dardelin et Carole Delale, qui se sont unis ce samedi matin en la mairie de Saint-Rémy, on pourrait ajouter une dose de bonheur en plus avec « mariage neigeux, mariage heureux »...

L’union a été célébrée dans la salle du Conseil par Pascale Barbier, adjointe aux affaires sociales, en sa qualité d’officier d’état-civil, secondée par Brigitte Martin, adjointe aux affaires scolaires, dans l’intimité familiale. Après la lecture des différents articles du Code civil, l’élue san-rémoise a reçu le consentement des deux époux, en présence de leurs témoins Cécile Bellot, aide ménagère, demeurant à Saint-Marcel, et Anthony Piétuszkow, fromager, domicilié à Lux.

Agé de 43 ans, Guillaume Laurent est cuisinier. Carole, née le 7 mai 1980, est téléconseillère et est la fille de Jean Delale, vice-président du club 3e Age de Devrouze. Les nouveaux mariés habitent Saint-Rémy.

Gabriel-Henri THEULOT