Journée d’initiation réussie pour le club du Mini Auto Racing Chalonnais

Dimanche 3 avril 2022 à 10 h 45, avait lieu au Gymnase Saint Laurent Place Thevenin à Chalon-sur-Saône, une journée découverte de la discipline lié au club du Mini Auto Racing Chalonnais.

Sur place, Alain Gay, Président du club, assisté d’une dizaine d’adhérents, proposait une initiation à la conduite de modèles réduits sur plusieurs circuits à partir de plusieurs modèles qui s’inscrivent dans différentes spécialités : Formule 1, Véhicules Rallyes, Dreaft, Crawler, Tracteur pool…

Le club chalonnais créé en 1979 participe régulièrement aux championnats de Bourgogne Franche-Comté (Besançon, Mâcon, Longvic…) ainsi qu’aux championnats de France. Actuellement l’un de ses pilotes le jeune Corentin Laville 17 ans a terminé 3ème du championnat de France et il s’est qualifié pour aller disputer les Championnat d’Europe en Italie à Fiorano.

Adhésion à l’année ou juste pour essayer, vous pouvez découvrir cette discipline tous les dimanches matins au gymnase de l’ile Saint Laurent. Sachez toutefois, que pour faire ce type de discipline pour un véhicule de base, il vous en coûtera 180 euros et à partir de 350 euros et beaucoup plus pour les véhicules de compétition.

Lors de cet événement, on notait la présence de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement et de Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers.

J.P.B

