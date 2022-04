Marche pour le climat à Chalon-sur-Saône : forte mobilisation de la jeunesse «pour un meilleur futur et une planète vivable»

Ce samedi 9 avril 2022, une marche pour le climat était organisée à Chalon-sur-Saône. Plus de 140 personnes ont répondu à l'appel dont de nombreux jeunes déterminés à réclamer un droit élémentaire : pouvoir connaître demain une Planète viable et vivable. Plus de détails avec Info Chalon.

Hier, samedi 9 avril 2022, veille du premier tour de l'élection présidentielle, des rassemblements «pour le climat et la justice sociale» étaient organisés dans 83 villes de France, à l'appel de différentes associations et collectifs.

À Chalon-sur-Saône, le rendez-vous était fixé à 14 heures 30, sur le parvis de la cathédrale Saint-Vincent.

Et c'est à l'appel d'ACTE, Bien Vivre à Chalon, la CAPEN 71, FNE 71, le réseau Sortir du nucléaire ou Zero Waste France, pour ne citer que ces associations et collectifs, que plus de 140 personnes conscientes de l'urgence climatique ont répondu présent.

Parmi elles, notons la présence de nombreux jeunes pour qui, face au consumérisme béat, la mobilisation est une évidence.

Les manifestants espèrent «un changement radical de nos modes de production et de consommation, une transition écologique et solidaire» afin de «bâtir dès demain une société plus équitable, respectueuse de l’ensemble des citoyens, de l'environnement et des animaux».

C'était aussi une opportunité pour parler de thèmes qui ont été oubliées pendant la campagne.

Parmi les personnes ayant pris la parole, dont Thierry Grosjean ou Sabine Blondeau et Marc Bruneau qui ont donné dix raisons de venir marcher avec eux, à savoir :

◆ Pour rappeler une dernière fois avant les élections que la mobilisation ne faiblira pas

◆ Parce que pour le climat, c'est maintenant!

◆ Parce que c'est l'activité humaine et physique du week-end

◆ Parce que la Marche pour le futur, c'est une marche pour la justice sociale + une marche pour la paix + une marche pour le climat

◆ Parxe que la Marche pour le futur n'est pas une marche funèbre!

◆ Parce qu'il n'est pas trop tard pour relever le niveau de la campagne présidentielle

◆ Parce que voter, c'est le dimanche mais marcher, c'est le samedi

◆ Parce que la Marche pour le futur, ce n'est qu'un début

◆ Parce que si le futur te fait peur, il vaut mieux être ensemble dans la rue que tout seul devant ton ordi ou ton caddie

◆ Parce que ce n'est pas un homme seul qui va tout changer

Le cortège a ensuite pris la direction de la Place de l'Hôtel de Ville en passant par les rues piétonnes aux cris de «Et un, et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité» ou «Quand c'est fondu, c'est foutu».



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati