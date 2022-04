Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : Sud Express a ouvert ses portes

Le clin d’œil info-chalon.com

Comme vous l’avait annoncé info-chalon, il y a quelques jours, le magasin de prêt-à-porter féminin Sud Express situé à l’angle du 2 rue du Châtelet et 1 Grande Rue à Chalon-sur-Saône a ouvert ses portes vendredi 29 avril à 14 heures 30.

Dans cette boutique mode spécialiste de la maille, à l’enseigne bien connue des français, qui compte plus de 145 magasins dans toute la France, venez découvrir toute une sélection de vêtements aux matières de qualité et tendances. Cette marque propose à sa clientèle des tailles XS-XXS à L pour les femmes.

Sur place, Delphine, la responsable de magasin, saura à votre écoute pour vous conseiller.

Le magasin est ouvert du mardi au jeudi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures et le vendredi et samedi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures (Tél 03 85 42 22 51).

