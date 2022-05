Rassemblement du 1er mai à Chalon-sur Saône : 230 personnes présentes à l’appel de la CGT et de l’intersyndicale

Le discours prononcé par Thierry Barbier de la CGT et le photoreportage info-chalon.com !

Ce sont 230 personnes qui se sont mobilisées pour le rassemblement de ce dimanche matin, jour de 1er Mai, place de Beaune à Chalon-sur-Saône organisé à l’appel de l’organisation syndicale de la CGT et suivi par l’intersyndicale, FSU, Solidarité, L’Union Populaire, CNT (confédération National des Travailleurs), N.P.A (Nouveau Parti Anticapitaliste), Ligue des Droit de l’homme… et la présence des partis politiques de la France Insoumise, Ecologie les Verts…

Un rassemblement qui commençait par une prise de parole pour le soutien au peuple ukrainien.

Info-chalon.com a retranscrit le discours du dirigeant de la CGT Thierry Barbier : « A l’ occasion du 1er mai et cette journée internationale des droits des travailleuses et des travailleurs, la CGT a une pensée pour tous ceux qui souffrent en Ukraine et réaffirme son opposition à toute forme de guerre dont elle constate que ce sont toujours les travailleurs qui en payent le prix fort [...]

En France, l’extrême droite a été battue dimanche et c’est une bonne nouvelle pour la démocratie et pour nos libertés individuelles et collectives. Pour autant son score ainsi que se progression par rapport au scrutin de 2017 sont sans équivoque. C’est là le signe d’une profonde fracture de la société, d’un désarroi et d’une grande colère de nombreux citoyens confrontés à l’injustice sociale, à la précarité et à la misère [...]

Emmanuel Macron a été réélu. Il porte, avec le patronat une lourde responsabilité dans la situation que connait notre pays. Sa politique et celles des gouvernements précédents ont accru les inégalités sociales, territoriales et augmenté la pauvreté. Sa réélection est majoritairement l’expression d’un rejet de l’extrême droite qui se traduit aussi, dans la progression de l’abstention, des bulletins blancs et nuls […]

Ses premières prises de parole ainsi que celles de beaucoup de ses soutiens démontrent pourtant l’inverse… envisageant même de passer en force une nouvelle réforme des retraites. Nous pouvons nous inquiéter d’une nouvelle méthode annoncée par Macron, qui se traduit déjà dans les propos tenus par Bruno Lemaire, dès le lendemain du 2ème tour sur un recours au 49.3 pour faire passer en force la réforme des retraites. Pas plus qu’en 2019, la CGT n’acceptera pas de telles régressions et défendra bec et ongles, le maintien des 42 régimes de retraites. Et nous continuerons à nous mobiliser pour un retour de la retraite à 60 ans à taux plein […]

La volonté du monde du travail est de gagner une véritable transformation sociale et environnementale de notre société. Avec des prix en hausse de l’ordre de 5% sur un an en France, le risque de voir des pans entiers de la population tomber dans la pauvreté est élevé. L’inflation doit entrainer des hausses de salariales. La CGT demande un smic à 2000 euros et la revalorisation des autres salaires. C’est possible car en 2021, la rémunération des patrons du CAC 40 s’est élevée à 8,7 millions d’euros, presque le double par rapport à 2020, quand la crise sanitaire avait contraint les budgets […]

La hausse des prix touche aux produits de première nécessité, alimentaires, carburants, énergie… des postes de dépenses importants pour les ménages que les plus modestes ne peuvent plus assumer… Aussi dans le public comme dans le privé, le travail des salariés doit être reconnu à la hauteur de sa valeur, des richesses qu’il créé et garantir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Nous exigeons donc des mesures fortes et générales d’augmentation des salaires et des pensions ! ».

Mentionnons qu’aucun incident n’a été à déplorer lors de cet événement !

Le photoreportage infochalon.com

J.P.B.