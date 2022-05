L’association Peuples Solidaires engagée dans la Jai Jagat

Nous publions ci-dessous le communiqué, que nous a fait passer l'association ActionAid France - Peuples Solidaires, qui soutient les femmes et les hommes, qui luttent pour leurs droits partout dans le monde

C'est le bon moment pour s’engager dans la sauvegarde des biens communs, pour les objectifs du Développement durable de l’ONU. C’est le moment de repenser une économie au service des humains et de la planète, de favoriser le changement par la non-violence pour une meilleure solidarité entre tous. La Jai Jagat 2021-2030 prolonge la Marche de 2020 stoppée à cause du COVID. C’est une campagne mondiale pour la justice et pour la paix, enracinée dans la pensée de Gandhi.

Pour nous associer à ce mouvement, notre association propose deux événements :