‘Mon quartier de rêve’, lorsqu’une classe de 5e du Collège Camille Chevalier rencontre le maire

Jeudi 12 mai à 14h, une classe de 5e du Collège Camille Chevalier accompagnée de leur professeure d’Histoire-Géographie, Madame Joséphine Monin, s’est rendue salle du Conseil Municipal afin de présenter leur travail. Dans un premier temps, Valérie Maurer, Adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale a accueilli les élèves et présenté la maquette de la ville de Chalon-sur-Saône qui trône au milieu de cette pièce.

Joséphine Monin a expliqué que l’idée de ce projet est partie d’une réflexion menée pour que le cours d’AP (Accompagnement Personnalisé) soit mieux investi par les élèves et permette de mettre en place un projet autour de la notion ‘d’habiter’. Ainsi, les collégiens devaient répondre à la question : « Comment aimeriez-vous voir votre quartier depuis votre fenêtre ? »

Le premier projet très complet et présenté par son auteur comprenait : espace d’activités pour les jeunes enfants, association pour les sans-abris, cinéma de proximité, maisons au lieu de bâtiments, piscine de proximité, jardins, équipements sportifs de quartier (terrains de foot et de basket), café (lieu pour se retrouver) pour les parents mais aussi fast-food et grandes enseignes de magasins de prêt-à-porter.

Très à l’aise au micro, un élève renchérit : « J’aimerais qu’il y ait en face de chez moi de grands espaces verts mais aussi un terrain de foot car les enfants jouent sur les parkings, des magasins d’enseignes connues, un stand de barbe à papa, et un trampoline pour les personnes du quartier ou pas… ». Pour un 3e, il s’agit d’avoir une école maternelle « mélangée avec l’école primaire » car ce n’est pas facile de récupérer les petites sœurs ou petits frères qui seraient de plus, moins isolés si les fratries étaient réunies au sein d’un même ensemble. Ce même élève propose que soit planté plus d’ arbres pour avoir plus de fraîcheur en été et que notamment des fontaines d’eau potable puissent faire leur apparition au sein de ce quartier idéal, vu à travers les yeux d’un jeune adolescent déjà préoccupé par l’impact des changements climatiques.

Tour à tour au micro, les propositions s’enchaînent : un zoo, un hôpital de quartier, plus de magasins alimentaires de proximité, un parc plus grand, une nouvelle fois une association pour les sans-abris, ajouter des arbres, des équipements sportifs de proximité, tout comme les chaînes de restauration rapide, un parc sur la place de la gare, une fête foraine à l’année….

Sur la question de l’implantation d’enseignes emblématiques qui revient dans plusieurs projets présentés, Gilles Platret intervient pour signifier ce qui relève du pouvoir public ou du projet privé, mais également sur le financement de projets, l’aspect économique… ce qui existe déjà, notamment en termes d’aide sociale ou de prise en compte des enjeux environnementaux. Il a rappelé le rôle et le fonctionnement de la collectivité, ce qui dépend de la commune, de l’intercommunalité citant Le Grand Chalon, le Département…



« Il y a des choses qui m’intéressent » a-t-il signifié, « il y a une conscience environnementale qui me touche » avant de poursuivre : « Oui, on travaille à essayer de résoudre les îlots de chaleur. On essaie de gérer l’eau au plus juste. La ville de Chalon-sur-Saône s’occupe de l’adaptation aux changements climatiques. » Le maire s’est dit également très sensible au fait que les élèves aient une fibre sociale affirmée, « aujourd’hui, on a de plus en plus de pauvreté. Face à l’augmentation des prix… la pauvreté ne se limite pas aux SDF », rappelant les actions mises en place par certains Services.

« J’ai été très sensible au fait que vous m’écriviez et que vous arriviez avec un projet […]. Quelques-uns de vos projets pourraient devenir réalité », a-t-il poursuivi, faisant le lien avec le projet ‘À vous d’inventer la ville’ leur proposant de participer de manière collective ou individuelle.

