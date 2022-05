Christophe Cotty et Katia se sont dit oui !

Un mariage plein de tendresse et d’amour. Le photoreportage info-chalon.com!

Pour ces deux là, qui sont parents de deux enfants et qui se fréquentent depuis plusieurs années, le mariage ne pouvait être qu’une évidence. Aussi, samedi 21 mai à 15 heures, à la mairie de Chalon-sur-Saône, ils ont franchi le pas afin de légaliser leur union devant la loi lors d’une cérémonie dirigée par Monsieur Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône.

Info-chalon vous propose de revivre les moments forts de cette belle union.

14 heures 40, les premiers invités sont arrivés !

15 heures 05, le marié, un commerçant très connu des chalonnais est arrivé à pied.

15 heures 10, Il est suivi par la mariée qui arrive à pied également.

15 heures 15, tous les invités sont présents aux abords de l’Hôtel de Ville !

15 heures 20, Les mariés et les invités sont accueillis sur le perron de la Mairie de Chalon-sur-Saône par Gilles Platret!

15 heures 25, les mariés sont accueillis ensuite au Salon d’Honneur appelé aussi le Salon des mariages assistés de leurs témoins pour le début de la cérémonie :

15 heures 35, après avoir informé les mariés sur leurs devoirs (article 75 du code civil), la cérémonie prend tout son sens lorsque Gilles Platret procède à la lecture des engagements mutuels :

« Christophe Cotty, consentez vous à prendre pour épouse Katia Baufféchoux ici présente ? ».

« Oui » répondra le marié, sous les applaudissements nourris!

« Katia Baufféchoux, consentez vous à prendre pour époux Christophe Cotty ici présent? »

« Oui » répondra la mariée, sous les applaudissements de l’assemblée !

Gilles Platret : « Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare tous deux unis par le mariage et je vous en félicite ! ».

Le baiser des mariés!

15 heures 40, signature des registres par la mariée !

S’en suit la signature des registres par le marié !

Et bien sûr des témoins, Marie Verger

Et Pierre-Maurice Hugues

15 heures 45, les alliances sont apportées aux mariés par leur fille !

Christophe passe la bague au doigt de son épouse

Katia en fait de même pour Christophe

Moment émouvant lorsque le marié et sa femme s’embrassent dans la clameur de l’assemblée!

15 heures 50, petite photo souvenir dans les escaliers de la Mairie de Chalon-sur-Saône,

15 heures 55, les mariés sont attendus sur le perron de l’Hôtel de Ville,

Pour information :

Christophe Cotty est né le 18/06/1979 à Roanne (Loire), Chef d’entreprise de la société « La Mie Caline » située 2 Place du Général De Gaulle à Chalon-sur-Saône, fils de Jean-François Cotty et de Monique Maria Boin.

Katia Baufféchoux épouse Cotty est née le 19 février 1986 à Bondy (Seine-Saint-Denis), Chef d’entreprise de la société « La Mie Caline » située 2 Place du Général De Gaulle à Chalon-sur-Saône, fille d’Alain et de Dolly Vrignaud.

