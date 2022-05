Clap de fin pour le magasin Micromania-Zing Chalon Centre

Situé au 59 Grande Rue, le magasin Micromania-Zing a définitivement baissé le rideau. Plus de détails avec Info Chalon.

La nouvelle risque d'en attrister plus d'un : la boutique Micromania-Zing Chalon Centre a tiré le rideau ce samedi 28 mai 2022, après 17 ans de bons et loyaux services.

Une décision que d'aucuns parmi vous trouveront injuste qu'elle prive le centre-ville de notre ville d'un commerce de plus... et les amateurs de jeux vidéo du Chalonnais de leur temple. Surtout que le magasin a toujours été dynamique.

En grande difficulté, le leader français de la vente de jeux vidéo qui disposait alors de 400 points de vente, avait annoncé en début d'année la fermeture de 47 boutiques et le licenciement de 127 personnes. Ces derniers ont tous profité d'une rupture conventionnelle de contrat.

Un coup dur pour le leader de la distribution de jeux vidéo et de produits dérivés Pop, qui malgré le rachat de Zing, ne parvient toujours pas à remonter la pente, fragilisé notamment par l'essor exponentiel des ventes dématérialisées et la pénurie de semi-conducteurs qui l'empêchent d'honorer ses commandes en PS5 et Xbox Series X.

La fin d'activité de ce magasin s'inscrit dans ce cadre, confirme-t-on au sein de l'équipe qui n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet, conformément aux souhaits de la direction.

Le magasin avait édité au préalable une affiche, publié un message sur sa page Facebook et envoyé un courriel à tous les détenteurs de la carte de fidélité de l'enseigne afin de relayer l'information.

«L'aventure continue !», clame néanmoins l'enseigne qui invite ses clients à se diriger vers son autre magasin situé au sein de la galerie marchande de Carrefour Chalon Sud, qui lui reste ouvert.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati