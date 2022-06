HOPITAL DE MONTCEAU - Louis Margueritte et Marie-Claude Jarrot dénoncent le comportement du CODEF

Communiqué de presse de Louis Margueritte et Marie-Claude Jarrot

en réponse à l’article du CODEF du 17 juin 2022



Nous avons pris connaissance aujourd’hui du communiqué de presse du président du CODEF qui, au lieu de se poser en avocat de NOTRE territoire de santé, de notre hôpital de Montceau les Mines, pointe les bonnes réponses du candidat qu’il soutient et montre du doigt l’absence supposée de celui qui n’aurait pas ses faveurs.

C’est assez surprenant et plutôt choquant.

Nous avons en effet été destinataire d’un courrier en date du 13 juin nous appelant à nous positionner sur des questions précises. Nous y avons répondu par deux messages vocaux et deux sms en date des 14 et 15 juin proposant une rencontre ce vendredi 17 après-midi, date qui a été refusée parce qu’elle ne « permettrait pas au CODEF de publier les réponses à la population ». Dont acte.



Pourtant oui, en qualité de présidente du Conseil de surveillance de notre hôpital de Montceau les Mines et de présidente du Comité territorial des élus Locaux pour le Groupement hospitalier Nord Saône et Loire, Marie-Claude Jarrot travaille au quotidien avec les représentants des soignants, des organisations syndicales et professionnelles, des patients, des familles, avec les élus avec la direction du CH Jean Bouveri pour l’avenir de notre hôpital.



Pourtant oui, en tant que Maire de Montceau les Mines, elle a décidé il y a quelques mois, en accord avec les personnels soignants de Jean Bouveri, de destiner dorénavant deux pages du magazine municipal à la vie et à l’évolution de notre hôpital, justement pour que la population soit éclairée et informée.



Pourtant oui, l’une des premières démarches du candidat Louis Margueritte a été de se rapprocher du nouveau directeur du GHT avec lequel il a pu avoir un échange fructueux et sincère, sans a priori et sans langue de bois.

Pourtant oui, dans toutes leurs réunions publiques, à laquelle de nombreux praticiens ont participé, les candidats ont mis en exergue l’avancement du travail mené avec la communauté médicale pour l’oncologie et la pneumologie notamment sur Montceau. Une oncologie qui n’est pas en danger à la différence de ce que prétend le candidat de la Nupes. Bien au contraire.

Pourtant oui, dans toutes ses prises de parole, Louis Margueritte a évoqué avec insistance le problème des déserts médicaux, l’obligation d’un meilleur partage de l’offre de soins entre les différentes structures qui composent notre GHT.

Pourtant oui, dans toutes les discussions qu’ont pu avoir Louis Margueritte et Marie-Claude Jarrot, il a été question des problèmes de recrutement des médecins, de l’urgence à décliner les propositions de l’Agence Régionale de Santé pour la mise en œuvre sur notre territoire du Plan de relance et du Ségur de la Santé, notamment à Montceau pour la rénovation du service des urgences.

Alors oui, notre hôpital connait des difficultés mais qui mieux qu’eux deux en mesurent les enjeux et pourront participer à leur trouver des solutions dans les enceintes qui comptent.



Alors oui, notre hôpital pourra accueillir très vite, à la faveur de travaux déjà financés, une unité spécifique de soins palliatifs.

Mais NON, ce n’est pas au président du CODEF, dont les candidats respectent avec empathie les membres d’ailleurs, de fixer le calendrier des questions et des réponses de chacun.

Alors oui, Louis Margueritte, avec l’aide de Marie-Claude Jarrot, dans les premiers jours de son travail parlementaire, portera le dossier de notre hôpital avec acuité et ténacité, parce qu’il a bien compris, à la différence de ce que voudrait maladroitement faire croire son adversaire, les acteurs du territoire apprécieront, que « la santé n’est pas un tableau Excel ».



Parce que oui, la santé, ce sont des femmes et des hommes. Mais c’est aussi et peut-être surtout l’envie d’y croire, l’envie de s’engager toujours plus, c’est le devoir de rester des « enragés de l’espoir » plutôt que de se contenter de postures négatives et déclinistes telles qu’en raffole le CODEF.



C’est ce à quoi nous nous attellerons avec la responsabilité qu’exigent les enjeux.



Louis Margueritte Marie-Claude Jarrot